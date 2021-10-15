ЗАМАНА - Около 20 тысяч россиян приняли участие в переписи населения на портале госуслуг

Около 20 тысяч россиян приняли участие в переписи населения на портале госуслуг

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15 октября, 2021. Пятница 11:08
Около 20 тысяч россиян приняли участие в переписи населения на портале госуслуг

Около 20 тысяч граждан РФ приняли участие в переписи населения онлайн на сайте госуслуги. Об этом рассказал заместитель главы Росстата Павел Смелов в интервью телеканалу "Россия-1".

Около 20 тысяч россиян приняли участие в переписи населения на портале госуслуг
Общество

"Уже примерно 20 000 граждан нашей страны прошли перепись населения на сайте госуслуги", — заявил он.

 

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