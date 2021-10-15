Около 20 тысяч россиян приняли участие в переписи населения на портале госуслуг

Автор Мадина

Около 20 тысяч граждан РФ приняли участие в переписи населения онлайн на сайте госуслуги. Об этом рассказал заместитель главы Росстата Павел Смелов в интервью телеканалу "Россия-1".