Премьер-министр Мишустин утвердил план мероприятий по комплексному развитию Дербента

Как сообщает пресс-служба, в общем в плане числится 85 мероприятий, по 19 из которых уже определён алгоритм финансирования. В их числе – ремонт 12 улиц, постройка средней школы на 800 ученических мест, капремонт зданий Дербентской главной городской больницы, а также приобретения для нее медицинского оборудования и нового автомобильного транспорта.