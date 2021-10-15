Как сообщает пресс-служба, в общем в плане числится 85 мероприятий, по 19 из которых уже определён алгоритм финансирования. В их числе – ремонт 12 улиц, постройка средней школы на 800 ученических мест, капремонт зданий Дербентской главной городской больницы, а также приобретения для нее медицинского оборудования и нового автомобильного транспорта.
Премьер-министр Мишустин утвердил план мероприятий по комплексному развитию Дербента
- Автор Мадина
- 15 октября, 2021. Пятница 10:33
Председатель Правительства Михаил Мишустин утвердил план мероприятий по комплексному развитию Дербента до 2025 года, информирует пресс-служба правительства.
Последнее от Мадина
- Матвиенко ответила на вопрос о введении локдауна в России
- В России началась перепись населения
- Потерявшую аутентичность мечеть XIX века в селе Дагестана восстановят
- Золотая «солнечная чаша» обнаружена у болота бронзового века в Австрии
- В Дагестане реконструируют более 8,5 км автомобильной дороги Гуниб – Ругуджа