ЗАМАНА - Премьер-министр Мишустин утвердил план мероприятий по комплексному развитию Дербента

Премьер-министр Мишустин утвердил план мероприятий по комплексному развитию Дербента

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15 октября, 2021. Пятница 10:33
Премьер-министр Мишустин утвердил план мероприятий по комплексному развитию Дербента

Председатель Правительства Михаил Мишустин утвердил план мероприятий по комплексному развитию Дербента до 2025 года, информирует пресс-служба правительства.

Премьер-министр Мишустин утвердил план мероприятий по комплексному развитию Дербента
Общество

Как сообщает пресс-служба, в общем в плане числится 85 мероприятий, по 19 из которых уже определён алгоритм финансирования. В их числе – ремонт 12 улиц, постройка средней школы на 800 ученических мест, капремонт зданий Дербентской главной городской больницы, а также приобретения для нее медицинского оборудования и нового автомобильного транспорта.

 

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