Матвиенко ответила на вопрос о введении локдауна в России

Причин для открытия карантина из-за ухудшения с эпидемией коронавируса в России нет. Об этом сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в беседе с RT.

Как она заметила, обстановка с пандемией в России остается сложной, при этом серьезных ограничительных мер правительство вводить не собирается. Матвиенко заметила, что своими словами хочет успокоить бизнесменов, работников компаний и других граждан. Она отметила, что введение карантина нецелесообразно, так как такое решение может негативно повлиять на страну и ее граждан.