Как она заметила, обстановка с пандемией в России остается сложной, при этом серьезных ограничительных мер правительство вводить не собирается. Матвиенко заметила, что своими словами хочет успокоить бизнесменов, работников компаний и других граждан. Она отметила, что введение карантина нецелесообразно, так как такое решение может негативно повлиять на страну и ее граждан.
Матвиенко ответила на вопрос о введении локдауна в России
- Автор Мадина
- 15 октября, 2021. Пятница 10:28
Причин для открытия карантина из-за ухудшения с эпидемией коронавируса в России нет. Об этом сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в беседе с RT.
Последнее от Мадина
- Премьер-министр Мишустин утвердил план мероприятий по комплексному развитию Дербента
- В России началась перепись населения
- Потерявшую аутентичность мечеть XIX века в селе Дагестана восстановят
- Золотая «солнечная чаша» обнаружена у болота бронзового века в Австрии
- В Дагестане реконструируют более 8,5 км автомобильной дороги Гуниб – Ругуджа