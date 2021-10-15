ЗАМАНА - Матвиенко ответила на вопрос о введении локдауна в России

Матвиенко ответила на вопрос о введении локдауна в России

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15 октября, 2021. Пятница 10:28
Матвиенко ответила на вопрос о введении локдауна в России

Причин для открытия карантина из-за ухудшения с эпидемией коронавируса в России нет. Об этом сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в беседе с RT.

Матвиенко ответила на вопрос о введении локдауна в России
Общество

Как она заметила, обстановка с пандемией в России остается сложной, при этом серьезных ограничительных мер правительство вводить не собирается. Матвиенко заметила, что своими словами хочет успокоить бизнесменов, работников компаний и других граждан. Она отметила, что введение карантина нецелесообразно, так как такое решение может негативно повлиять на страну и ее граждан.

 

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