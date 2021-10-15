Как сообщили в пресс-службе, в прошлом руководство мечети провело несогласованные с Дагестанским наследием ремонтные работы, из-за которых мечеть сильно изменилась и утратила свой первоначальный облик.
Потерявшую аутентичность мечеть XIX века в селе Дагестана восстановят
- Автор Мадина
- 15 октября, 2021. Пятница 09:42
Джума-мечеть XIX века в селе Ахты Дагестана будет восстановлена. Проведенные в прошлом ремонтные работы привели к утрате аутентичности внутреннего облика мечети, рассказала вчера пресс-служба Агентства по охране культурного наследия региона.
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