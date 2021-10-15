Золотая «солнечная чаша» обнаружена у болота бронзового века в Австрии

Немецкие исследователи раскопали деревню возрастом 3000 лет в Австрии, нашли чашу из золота с рисунком солнца, которая украшает ее нижнюю сторону.

На дне чаши можно увидеть солнечный диск с 11 лучами. Исследователи встречали примерно 30 подобных чаш из Древней Европы, но это первый артефакт такого типа из Австрии. Ученые сделали анализ и выяснили, что сосуд состоит примерно на 90 процентов из золота, 5 процентов серебра и 5 процентов меди.