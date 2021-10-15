В Дагестане реконструируют более 8,5 км автомобильной дороги Гуниб – Ругуджа

Как сообщают, дорога связывает населенный пункт Ругуджа с районным центром Гуниб и другими селами региона, с выходом на автомобильную дорогу регионального значения Махачкала – Буйнакск – Леваши – В. Гуниб. Планируется, что ремонт будет завершен к концу ноября 2021 года. Тогда и будут открыты для использования 8,5 км дороги.