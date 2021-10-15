ЗАМАНА - В Дагестане реконструируют более 8,5 км автомобильной дороги Гуниб – Ругуджа

В Дагестане реконструируют более 8,5 км автомобильной дороги Гуниб – Ругуджа

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15 октября, 2021. Пятница 08:20
В Дагестане реконструируют более 8,5 км автомобильной дороги Гуниб – Ругуджа

В рамках госпрограммы Министерства транспорта и дорожного хозяйства Дагестана продолжается ремонт автомобильной дороги местного значения Гуниб – Ругуджа на участке км 0 – км 10, информирует пресс-служба ведомства.

В Дагестане реконструируют более 8,5 км автомобильной дороги Гуниб – Ругуджа
Общество

Как сообщают, дорога связывает населенный пункт Ругуджа с районным центром Гуниб и другими селами региона, с выходом на автомобильную дорогу регионального значения Махачкала – Буйнакск – Леваши – В. Гуниб. Планируется, что ремонт будет завершен к концу ноября 2021 года. Тогда и будут открыты для использования 8,5 км дороги.

 

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