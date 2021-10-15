Новый трейлер «Бэтмена» покажут на DC FanDome

Об этом сообщается в коротком видео, который опубликовали в Твиттере. В нем персонаж Роберта Паттинсона заявляет, что Бэт-сигнал — «Не просто сигнал, а предупреждение». Фильм «Бэтмен» Мэтта Ривза появится в кинотеатрах России 2 марта следующего года.