Об этом сообщается в коротком видео, который опубликовали в Твиттере. В нем персонаж Роберта Паттинсона заявляет, что Бэт-сигнал — «Не просто сигнал, а предупреждение». Фильм «Бэтмен» Мэтта Ривза появится в кинотеатрах России 2 марта следующего года.
Новый трейлер «Бэтмена» покажут на DC FanDome
- Автор Мадина
- 15 октября, 2021. Пятница 08:14
Авторы нового «Бэтмена» объявили о выходе очередного трейлера ожидаемой новинки. Его продемонстрируют завтра, 16 октября, на фестивале DC FanDome.
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