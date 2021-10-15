ЗАМАНА - Новый трейлер «Бэтмена» покажут на DC FanDome

Новый трейлер «Бэтмена» покажут на DC FanDome

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15 октября, 2021. Пятница 08:14
Новый трейлер «Бэтмена» покажут на DC FanDome

Авторы нового «Бэтмена» объявили о выходе очередного трейлера ожидаемой новинки. Его продемонстрируют завтра, 16 октября, на фестивале DC FanDome.

Новый трейлер «Бэтмена» покажут на DC FanDome
Общество

Об этом сообщается в коротком видео, который опубликовали в Твиттере. В нем персонаж Роберта Паттинсона заявляет, что Бэт-сигнал — «Не просто сигнал, а предупреждение». Фильм «Бэтмен» Мэтта Ривза появится в кинотеатрах России 2 марта следующего года.

 

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