ЗАМАНА - Очередные незаконные многоэтажные дома снесены в Махачкале

Очередные незаконные многоэтажные дома снесены в Махачкале

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15 октября, 2021. Пятница 00:52
Очередные незаконные многоэтажные дома снесены в Махачкале

По решению суда в Махачкале были ликвидированы еще шесть незаконных зданий, информирует РИА "Дагестан".

Очередные незаконные многоэтажные дома снесены в Махачкале
Общество

Пресс-служба УФССП республики сообщила, что по Ленинскому району Махачкалы были снесены многоэтажные здания в микрорайонах Ак-Гель, М-2 и в районе Юго-восточной промышленной зоны. А по Кировскому району города дома были ликвидированы на улице Сулакская, на улице Хуторянская в поселке Семендер и в районе завода Эльтав.

 

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