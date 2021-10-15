Пресс-служба УФССП республики сообщила, что по Ленинскому району Махачкалы были снесены многоэтажные здания в микрорайонах Ак-Гель, М-2 и в районе Юго-восточной промышленной зоны. А по Кировскому району города дома были ликвидированы на улице Сулакская, на улице Хуторянская в поселке Семендер и в районе завода Эльтав.
Очередные незаконные многоэтажные дома снесены в Махачкале
- Автор Мадина
- 15 октября, 2021. Пятница 00:52
По решению суда в Махачкале были ликвидированы еще шесть незаконных зданий, информирует РИА "Дагестан".
Последнее от Мадина
- В Дагестане с симптомами отравления госпитализированы 7 детей
- Юрий Чайка поздравил Сергея Меликова с избранием и вступлением в должность Главы Республики Дагестан
- Юрий Чайка поздравил Сергея Меликова с избранием и вступлением в должность Главы Республики Дагестан
- Избранный на пост Главы Дагестана Сергей Меликов поблагодарил депутатов парламента региона за доверие
- Избранный на пост Главы Дагестана Сергей Меликов поблагодарил депутатов парламента региона за доверие