ЗАМАНА - В Дагестане создали комитеты по виноградарству и рыбному хозяйству

В Дагестане создали комитеты по виноградарству и рыбному хозяйству

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14 октября, 2021. Четверг 15:49
В Дагестане создали комитеты по виноградарству и рыбному хозяйству

Руководитель Дагестана Сергей Меликов в структуре органов исполнительной власти организовал 2 новых комитета: по виноградарству и по рыбному хозяйству региона, информирует пресс-служба руководителя республики.

В Дагестане создали комитеты по виноградарству и рыбному хозяйству
Общество

Пресс-служба Главы Дагестана отметила, что Меликов для созданных новых комитетов уже подобрал руководителей.

 

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