Пресс-служба Главы Дагестана отметила, что Меликов для созданных новых комитетов уже подобрал руководителей.
В Дагестане создали комитеты по виноградарству и рыбному хозяйству
- Автор Мадина
- 14 октября, 2021. Четверг 15:49
Руководитель Дагестана Сергей Меликов в структуре органов исполнительной власти организовал 2 новых комитета: по виноградарству и по рыбному хозяйству региона, информирует пресс-служба руководителя республики.
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