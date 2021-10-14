ЗАМАНА - В России впервые выявили более 31 тыс. заражений COVID-19 за сутки

В России впервые выявили более 31 тыс. заражений COVID-19 за сутки

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14 октября, 2021. Четверг 14:51
В России впервые выявили более 31 тыс. заражений COVID-19 за сутки

Это рекорд за всю коронавирусную эпидемию. Также за сутки зафиксировали больше всего смертей среди больных COVID-19, информирует оперативный штаб.

В России впервые выявили более 31 тыс. заражений COVID-19 за сутки
Общество

В России выявили рекордные 31 299 заражений коронавирусом за прошедшие 24 часа. За все время пандемии заразилось 7 892 980 человек.


 

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