В России выявили рекордные 31 299 заражений коронавирусом за прошедшие 24 часа.
За все время пандемии заразилось 7 892 980 человек.
В России впервые выявили более 31 тыс. заражений COVID-19 за сутки
- Автор Мадина
- 14 октября, 2021. Четверг 14:51
Это рекорд за всю коронавирусную эпидемию. Также за сутки зафиксировали больше всего смертей среди больных COVID-19, информирует оперативный штаб.
В России выявили рекордные 31 299 заражений коронавирусом за прошедшие 24 часа.
За все время пандемии заразилось 7 892 980 человек.
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