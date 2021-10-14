Николай Павлов рассказал о низком температурном режиме в образовательных организациях региона. Температура в школах и детских садах на сегодняшний день от 17 до 19 градусов при нормативе – от 21 до 23 градусов тепла. Такое положение дел может привести к частым болезням среди детей. Лидер РД Сергей Меликов призвал своих коллег решить эту проблему, пока она не стала критической. Подробнее можно прочитать тут.