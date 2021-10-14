ЗАМАНА - Сергей Меликов поручил подать отопление в детские сады и медучреждения досрочно

Сергей Меликов поручил подать отопление в детские сады и медучреждения досрочно

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14 октября, 2021. Четверг 13:53
Сергей Меликов поручил подать отопление в детские сады и медучреждения досрочно

Вчера, 13 октября, на собрании врио руководителя Дагестана Сергея Меликова с главами органов исполнительной и муниципальной власти региона вновь была обсуждена тема, связанная с коронавирусной эпидемией.

Сергей Меликов поручил подать отопление в детские сады и медучреждения досрочно
Общество

Николай Павлов рассказал о низком температурном режиме в образовательных организациях региона. Температура в школах и детских садах на сегодняшний день от 17 до 19 градусов при нормативе – от 21 до 23 градусов тепла. Такое положение дел может привести к частым болезням среди детей.  Лидер РД Сергей Меликов призвал своих коллег решить эту проблему, пока она не стала критической. Подробнее можно прочитать тут.

 

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