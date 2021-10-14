ЗАМАНА - Сенаторы осмотрели в Махачкале дома, строящиеся для российских военных

Сенаторы осмотрели в Махачкале дома, строящиеся для российских военных

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14 октября, 2021. Четверг 13:26
Сенаторы осмотрели в Махачкале дома, строящиеся для российских военных

Члены Совета Федерации в Махачкале посетили территорию, на которой возводятся дома для военнослужащих РФ, пишет "Дагправда".

Сенаторы осмотрели в Махачкале дома, строящиеся для российских военных
Общество

Как заявил мэр Махачкалы Салман Дадев, строительство проводится Министерством обороны страны, всей инфраструктурой жилые комплексы будут обеспечены уже самим районом в рамках государственных проектов. Здесь же будут находиться детский сад и школа на 1224 ученика, в которой обеспечат плавательный бассейн и современные технологии. Подробнее можно прочитать тут.

 

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