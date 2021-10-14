Члены Совета Федерации ФС РФ в Дагестане посетили объекты Каспийской флотилии

2 день рабочего визита членов Совета Федерации ФС России в Дагестане стартовал с поездки на объекты Каспийской флотилии.

В процессе осмотра Каспийской флотилии Сайдулхан Сайдулханов поведал о специфике сооружений, их нынешней работе – примерно 130 тысяч кубометров стоков в день. Это намного меньше реального объема неочищенных канализационных стоков, в чем сенаторы своими глазами убедились вчера, когда увидели место слива в Редукторном районе Махачкалы.

Первый вице-премьер Нюсрет Омаров напомнил о программе, согласно которой очистные сооружения будут увеличены, а новый коллектор сможет обрабатывать все неочищенные стоки. Подробнее можно прочитать тут.