ЗАМАНА - Члены Совета Федерации ФС РФ в Дагестане посетили объекты Каспийской флотилии

Члены Совета Федерации ФС РФ в Дагестане посетили объекты Каспийской флотилии

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14 октября, 2021. Четверг 13:10
Члены Совета Федерации ФС РФ в Дагестане посетили объекты Каспийской флотилии

2 день рабочего визита членов Совета Федерации ФС России в Дагестане стартовал с поездки на объекты Каспийской флотилии.

Члены Совета Федерации ФС РФ в Дагестане посетили объекты Каспийской флотилии
Общество

В процессе осмотра Каспийской флотилии Сайдулхан Сайдулханов поведал о специфике сооружений, их нынешней работе  – примерно 130 тысяч кубометров стоков в день. Это намного меньше реального объема неочищенных канализационных стоков, в чем сенаторы своими глазами убедились вчера, когда увидели место слива в Редукторном районе Махачкалы.

Первый вице-премьер Нюсрет Омаров напомнил о программе, согласно которой очистные сооружения будут увеличены, а новый коллектор сможет обрабатывать все неочищенные стоки.  Подробнее можно прочитать тут.

 

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