ЗАМАНА - Футболисты дагестанского филиала Академии «Динамо» выиграли всероссийский турнир

Футболисты дагестанского филиала Академии «Динамо» выиграли всероссийский турнир

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14 октября, 2021. Четверг 10:41
Футболисты дагестанского филиала Академии «Динамо» выиграли всероссийский турнир

Ученики дагестанского филиала Академии футбольного клуба «Динамо» имени Льва Яшина победили на всероссийском фестивале «Осенний кубок HOPES CUP», прошедшем в Сочи, информирует Министерство спорта региона.

Футболисты дагестанского филиала Академии «Динамо» выиграли всероссийский турнир
Общество

Футболисты из Дагестана победили в турнире среди команд от 2006 года рождения.

Ученики тренера Шамиля Абуева выиграли во всех проведенных 6 играх. 

 

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