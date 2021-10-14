Футболисты из Дагестана победили в турнире среди команд от 2006 года рождения.
Ученики тренера Шамиля Абуева выиграли во всех проведенных 6 играх.
Ученики дагестанского филиала Академии футбольного клуба «Динамо» имени Льва Яшина победили на всероссийском фестивале «Осенний кубок HOPES CUP», прошедшем в Сочи, информирует Министерство спорта региона.
Футболисты из Дагестана победили в турнире среди команд от 2006 года рождения.
Ученики тренера Шамиля Абуева выиграли во всех проведенных 6 играх.
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