На зимние пастбища в Дагестане перегонят более 1 миллиона голов овец

На данный момент перегнали своим ходом более 200 тысяч животных, еще примерно 30 тысяч было перевезено. Если погода останется хорошей, то все планы будут завершены до 25 октября. В 2021 году начало перегона немного задержалось – сильные ливни размыли дороги в отдельных регионах республики, кроме того, в горах пошел снег.