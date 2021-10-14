На данный момент перегнали своим ходом более 200 тысяч животных, еще примерно 30 тысяч было перевезено. Если погода останется хорошей, то все планы будут завершены до 25 октября. В 2021 году начало перегона немного задержалось – сильные ливни размыли дороги в отдельных регионах республики, кроме того, в горах пошел снег.
На зимние пастбища в Дагестане перегонят более 1 миллиона голов овец
- Автор Мадина
- 14 октября, 2021. Четверг 10:36
Животноводы республики перегоняют мелкий рогатый скот на зимние пастбища. В общем к 25 октября запланировано перегнать примерно 1,3 млн животных, информирует Минсельхозпрода Дагестана.
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