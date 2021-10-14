ЗАМАНА - На зимние пастбища в Дагестане перегонят более 1 миллиона голов овец

На зимние пастбища в Дагестане перегонят более 1 миллиона голов овец

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14 октября, 2021. Четверг 10:36
На зимние пастбища в Дагестане перегонят более 1 миллиона голов овец

Животноводы республики перегоняют мелкий рогатый скот на зимние пастбища. В общем к 25 октября запланировано перегнать примерно 1,3 млн животных, информирует Минсельхозпрода Дагестана.

На зимние пастбища в Дагестане перегонят более 1 миллиона голов овец
Общество

На данный момент перегнали своим ходом более 200 тысяч животных, еще примерно 30 тысяч было перевезено. Если погода останется хорошей, то все планы будут завершены до 25 октября. В 2021 году начало перегона немного задержалось – сильные ливни размыли дороги в отдельных регионах республики, кроме того, в горах пошел снег.

 

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