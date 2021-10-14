Меликов обозначил частые появления следующих проблем: отключение воды и отопления, уборки мусора, проблемы с благоустройством общественного пространства. Эти проявления, по словам Главы Дагестана, характеры для всей республики.Руководитель Дагестана в процессе собрания поручил главе министерства труда и социального развития региона Изумруд Мугутдиновой дать через ЦУР региона подробные инструкции по теме выплат семьям с детьми от 3 до 7 лет. Подробнее можно прочитать тут.
Решение проблемных вопросов, выявленных ЦУРом, обсудили под руководством врио Главы РД
- Автор Мадина
- 14 октября, 2021. Четверг 10:28
Проблемы, обработанные ЦУР за прошедший месяц, и их решения обсудили вчера, 13 октября, на собрании, которое провел врио руководителя региона Сергей Меликов.
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