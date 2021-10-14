ЗАМАНА - Решение проблемных вопросов, выявленных ЦУРом, обсудили под руководством врио Главы РД

Решение проблемных вопросов, выявленных ЦУРом, обсудили под руководством врио Главы РД

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14 октября, 2021. Четверг 10:28
Решение проблемных вопросов, выявленных ЦУРом, обсудили под руководством врио Главы РД

Проблемы, обработанные ЦУР за прошедший месяц, и их решения обсудили вчера, 13 октября, на собрании, которое провел врио руководителя региона Сергей Меликов.

Решение проблемных вопросов, выявленных ЦУРом, обсудили под руководством врио Главы РД
Общество

Меликов обозначил частые появления следующих проблем: отключение воды и отопления, уборки мусора, проблемы с благоустройством общественного пространства. Эти проявления, по словам Главы Дагестана, характеры для всей республики.

Руководитель Дагестана в процессе собрания поручил главе министерства труда и социального развития региона Изумруд Мугутдиновой дать через ЦУР региона подробные инструкции по теме выплат семьям с детьми от 3 до 7 лет. Подробнее можно прочитать тут.

 

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