Решение проблемных вопросов, выявленных ЦУРом, обсудили под руководством врио Главы РД

Проблемы, обработанные ЦУР за прошедший месяц, и их решения обсудили вчера, 13 октября, на собрании, которое провел врио руководителя региона Сергей Меликов.

Меликов обозначил частые появления следующих проблем: отключение воды и отопления, уборки мусора, проблемы с благоустройством общественного пространства. Эти проявления, по словам Главы Дагестана, характеры для всей республики.

Руководитель Дагестана в процессе собрания поручил главе министерства труда и социального развития региона Изумруд Мугутдиновой дать через ЦУР региона подробные инструкции по теме выплат семьям с детьми от 3 до 7 лет.