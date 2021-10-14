"Робот "Маркер" вышел на свое боевое дежурство. Космодром Восточный", — написал Рогозин под опубликованным видео в своем Telegram-канале.
Руководитель «Роскосмоса» Рогозин опубликовал видео с роботом-охранником космодрома Восточный
- Автор Мадина
- 14 октября, 2021. Четверг 09:36
Руководитель "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин показал ролик с роботом "Маркер", который используют на космодроме Восточный в системе охраны. Он был создан разработчиками робота-космонавта "Фёдора".
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