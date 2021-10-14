Пирмагомедов заметил, что Дербент пребывает на первой стадии крупного проекта по изменению города, но уже можно увидеть интерес к нему у населения страны, тому доказательством является проходящий в эти дни фестиваль «Кавказ обетованный. После речи мэра архитектор города Иса Ахмедов подробно рассказал про проекты, реализованные в Дербенте и запланированные на будущее. Подробнее можно прочитать тут.