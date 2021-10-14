В мероприятии участвовали сотрудники РБК-ТВ, Коммерсант ФМ, Эхо Москвы, Афиша, Colta, Сноб и других изданий.
Мэр Дербента встретился с сотрудниками федеральных СМИ
- Автор Мадина
- 14 октября, 2021. Четверг 08:23
Руководитель Дербента Рустамбек Пирмагомедов встретился с представителями федеральных СМИ в рамках организации первого международного этнокультурного фестиваля «Кавказ обетованный», информирует пресс-служба администрации муниципалитета.
Пирмагомедов заметил, что Дербент пребывает на первой стадии крупного проекта по изменению города, но уже можно увидеть интерес к нему у населения страны, тому доказательством является проходящий в эти дни фестиваль «Кавказ обетованный. После речи мэра архитектор города Иса Ахмедов подробно рассказал про проекты, реализованные в Дербенте и запланированные на будущее. Подробнее можно прочитать тут.
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