ЗАМАНА - Монеты времен становления Советской власти в Дагестане найдены в обнаруженном подземном сооружении у подножия Тарки-Тау

Монеты времен становления Советской власти в Дагестане найдены в обнаруженном подземном сооружении у подножия Тарки-Тау

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13 октября, 2021. Среда 17:00
Монеты времен становления Советской власти в Дагестане найдены в обнаруженном подземном сооружении у подножия Тарки-Тау

В подземном сооружении у подножия Тарки-Тау обнаружили монеты, которые датируются 1922–1924 годами, информирует пресс-служба Дагнаследия.

Монеты времен становления Советской власти в Дагестане найдены в обнаруженном подземном сооружении у подножия Тарки-Тау
Общество

Вчера мы писали, что в Махачкале обнаружено подземное сооружение, которое возможно было построено в XVIII–XIX вв. Агентству по охране культурного наследия Дагестана были переданы найденные артефакты.

 

 

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