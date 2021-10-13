Вчера мы писали, что в Махачкале обнаружено подземное сооружение, которое возможно было построено в XVIII–XIX вв. Агентству по охране культурного наследия Дагестана были переданы найденные артефакты.
В подземном сооружении у подножия Тарки-Тау обнаружили монеты, которые датируются 1922–1924 годами, информирует пресс-служба Дагнаследия.
Вчера мы писали, что в Махачкале обнаружено подземное сооружение, которое возможно было построено в XVIII–XIX вв. Агентству по охране культурного наследия Дагестана были переданы найденные артефакты.
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