ЗАМАНА - Делегация Совета Федерации посетила объект строительства роддома в Кизилюрте

Делегация Совета Федерации посетила объект строительства роддома в Кизилюрте

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13 октября, 2021. Среда 16:53
Делегация Совета Федерации посетила объект строительства роддома в Кизилюрте
Делегация Совета Федерации, которая прилетела в Дагестан с визитом по работе, сегодня, 13 октября, осмотрела объект строительства роддома на 120 мест в Кизилюрте, информирует РИА "Дагестан". 
Делегация Совета Федерации посетила объект строительства роддома в Кизилюрте
Общество

В прошлом финансирование роддома проводилось ФЦП «ЮГ России», строительство начали еще в 2008 году. В данный момент объект не завершен.   Делегация обошла территорию объекта, проверила нынешнее состояние строительства.  Как заметила главный врач Кизилюртовской ЦГБ Патимат Шабанова, больница принимает примерно 150 тысяч человек. Подробнее можно прочитать тут.

 

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