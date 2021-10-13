Ярмарка будет идти 16 октября на улице Пушкина — от пересечения с улицы Ярагского до улицы Леваневского.
В Махачкале будет идти сельскохозяйственная ярмарка
- Автор Мадина
- 13 октября, 2021. Среда 16:47
В Махачкале организуют региональную сельскохозяйственную ярмарку, которая пройдет при поддержке Министерства сельского хозяйства и продовольствия Дагестана при содействии администрации Махачкалы и Минпромторга региона.
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