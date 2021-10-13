В России установлен новый рекорд по смертям пациентов с коронавирусом

Автор Мадина

В России за прошедшие сутки зафиксировали 984 смерти людей с диагнозом коронавирус. Это очередной рекорд с начала эпидемии. Об этом свидетельствуют сведения, которые опубликовал оперативный штаб по борьбе с пандемией сегодня, 13 октября.