ЗАМАНА - В России установлен новый рекорд по смертям пациентов с коронавирусом

В России установлен новый рекорд по смертям пациентов с коронавирусом

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13 октября, 2021. Среда 14:57
В России установлен новый рекорд по смертям пациентов с коронавирусом

В России за прошедшие сутки зафиксировали 984 смерти людей с диагнозом коронавирус. Это очередной рекорд с начала эпидемии. Об этом свидетельствуют сведения, которые опубликовал оперативный штаб по борьбе с пандемией сегодня, 13 октября.

В России установлен новый рекорд по смертям пациентов с коронавирусом
Общество

Вчера, 12 октября, в России было выявлено 973 смерти среди людей с коронавирусом. Всего с начала коронавирусной эпидемии скончались 219 329 человек.

 

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