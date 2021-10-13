На встрече присутствовали глава министерства по национальной политике и делам религий региона Энрик Муслимов, военный комиссар республики полковник Даитбег Мустафаев, заместитель руководителя министерства по делам молодежи республики Сиражуддин Галимов и имам мечети имени шейха Зайнуллы Шарифы Али Султанов. Муслимов на встрече заметил, что подобная форма несения военной службы не практиковалась в Дагестане уже более 20 лет.
Республиканский сборный пункт отправил резервистов-контрактников на сборы в Майкоп
- Автор Мадина
- 13 октября, 2021. Среда 13:19
На региональном сборном пункте накануне была проведена встреча с резервистами-контрактниками, который поехали на сборы в Майкоп, информирует РИА "Дагестан".
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