ЗАМАНА - Республиканский сборный пункт отправил резервистов-контрактников на сборы в Майкоп

Республиканский сборный пункт отправил резервистов-контрактников на сборы в Майкоп

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13 октября, 2021. Среда 13:19
Республиканский сборный пункт отправил резервистов-контрактников на сборы в Майкоп

На региональном сборном пункте накануне была проведена встреча с резервистами-контрактниками, который поехали на сборы в Майкоп, информирует РИА "Дагестан".

Республиканский сборный пункт отправил резервистов-контрактников на сборы в Майкоп
Общество

На встрече присутствовали глава министерства по национальной политике и делам религий региона Энрик Муслимов, военный комиссар республики полковник Даитбег Мустафаев, заместитель руководителя министерства по делам молодежи республики Сиражуддин Галимов и имам мечети имени шейха Зайнуллы Шарифы Али Султанов. Муслимов на встрече заметил, что подобная форма несения военной службы не практиковалась в Дагестане уже более 20 лет.

 

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