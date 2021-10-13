Республиканский сборный пункт отправил резервистов-контрактников на сборы в Майкоп

На региональном сборном пункте накануне была проведена встреча с резервистами-контрактниками, который поехали на сборы в Майкоп, информирует РИА "Дагестан".

На встрече присутствовали глава министерства по национальной политике и делам религий региона Энрик Муслимов, военный комиссар республики полковник Даитбег Мустафаев, заместитель руководителя министерства по делам молодежи республики Сиражуддин Галимов и имам мечети имени шейха Зайнуллы Шарифы Али Султанов. Муслимов на встрече заметил, что подобная форма несения военной службы не практиковалась в Дагестане уже более 20 лет.