В Госдуме назвали главное условие для тестирования школьников на COVID-19

Для бесплатного ПЦР-тестирования для несовершеннолетних на коронавирус необходимо, чтобы родители не только дали свое согласие на это, но и присутствовали лично при этом вместе с детьми.