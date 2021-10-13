Об этом главном правиле рассказала News.ru глава комитета Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.
В Госдуме назвали главное условие для тестирования школьников на COVID-19
- Автор Мадина
- 13 октября, 2021. Среда 11:32
Для бесплатного ПЦР-тестирования для несовершеннолетних на коронавирус необходимо, чтобы родители не только дали свое согласие на это, но и присутствовали лично при этом вместе с детьми.
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