ЗАМАНА - В Госдуме назвали главное условие для тестирования школьников на COVID-19

В Госдуме назвали главное условие для тестирования школьников на COVID-19

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13 октября, 2021. Среда 11:32
В Госдуме назвали главное условие для тестирования школьников на COVID-19

Для бесплатного ПЦР-тестирования для несовершеннолетних на коронавирус необходимо, чтобы родители не только дали свое согласие на это, но и присутствовали лично при этом вместе с детьми.

В Госдуме назвали главное условие для тестирования школьников на COVID-19
Общество

Об этом главном правиле рассказала News.ru глава комитета Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.

 

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