В Дагестане около 1,5 тыс. семей получили соцвыплаты при рождении пятерых и более детей

Автор Мадина

Социальные выплаты при рождении пятерых и более детей пришли на счета примерно 1,500 семей Дагестана, информирует пресс-служба Минтруда региона.