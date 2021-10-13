ЗАМАНА - В Дагестане около 1,5 тыс. семей получили соцвыплаты при рождении пятерых и более детей

В Дагестане около 1,5 тыс. семей получили соцвыплаты при рождении пятерых и более детей

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13 октября, 2021. Среда 10:38
В Дагестане около 1,5 тыс. семей получили соцвыплаты при рождении пятерых и более детей

Социальные выплаты при рождении пятерых и более детей пришли на счета примерно 1,500 семей Дагестана, информирует пресс-служба Минтруда региона.

В Дагестане около 1,5 тыс. семей получили соцвыплаты при рождении пятерых и более детей
Общество

Примерно 1 500 семей республики получили денежные средства при рождении пятерых и более детей. 

Уточняют, что семьям, где появился 5 и каждый последующий ребенок, единовременно выплачивают в сумме 10 тысяч рублей.

 

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