Примерно 1 500 семей республики получили денежные средства при рождении пятерых и более детей.
Уточняют, что семьям, где появился 5 и каждый последующий ребенок, единовременно выплачивают в сумме 10 тысяч рублей.
Социальные выплаты при рождении пятерых и более детей пришли на счета примерно 1,500 семей Дагестана, информирует пресс-служба Минтруда региона.
Примерно 1 500 семей республики получили денежные средства при рождении пятерых и более детей.
Уточняют, что семьям, где появился 5 и каждый последующий ребенок, единовременно выплачивают в сумме 10 тысяч рублей.
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