В Махачкале при строительстве многоэтажного дома обнаружено подземное сооружение

Накануне, 12 октября, по улице Ахундова в г. Махачкале, параллельно ул. Амет-Хана Султана в южной части города, на месте возведения многоэтажного дома было обнаружено подземное сооружение. Сотрудники Дагнаследия совместно с представителями подведомственного ГБУ РД «Республиканский центр охраны памятников истории, культуры и архитектуры» и с привлечением археологов из Института истории, археологии и этнографии ДФИЦ РАН выехали на место для обследования обнаруженной археологии.

«По предварительным данным, подземное сооружение протяженностью 22 м., высотой около 2 м. и шириной 3,5 м. относится к XVIII-XIX вв. На месте обнаружены фрагменты сосудов из поливной керамики. В борту котлована выявлен каменный водовод. Для выяснения функциональной принадлежности сооружения необходимы дальнейшие исследования», - прокомментировал археолог Мурад Сайпудинов.

По результатам осмотра отдел правового обеспечения Дагнаследия составит акт осмотра и направит предписание в адрес собственника объекта недвижимости о приостановке строительных и земляных работ в соответствии с законодательством. В дальнейшем обнаруженное сооружение может быть признано объектом, обладающим признаками объекта культурного наследия. При этом, если застройщик примет решение продолжать строительство, он должен будет в соответствии с законодательством провести археологические раскопки для дальнейшего музеефицирования. Либо объект будет законсервирован.