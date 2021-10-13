Стоит напомнить, что 11 октября, драка двух школьников привела к смерти одного из них: 16-летний подросток ранил ножом своего 15-летнего одноклассника. С проникающим ранением в сердце мальчик был госпитализирован, но медикам не удалось его спасти, ребенок скончался.
По этому инциденту начато уголовное дело по части 1 статьи 105 УК России «убийство».
Суд задержал на 2 месяца подростка, который ударил ножом одноклассника в Махачкале
- Автор Мадина
- 13 октября, 2021. Среда 09:32
Кировский районный суд Махачкалы постановил, что подросток, который смертельно ранил своего одноклассника, будет находиться под стражей до 11 декабря текущего года, информирует пресс-служба МВД.
Стоит напомнить, что 11 октября, драка двух школьников привела к смерти одного из них: 16-летний подросток ранил ножом своего 15-летнего одноклассника. С проникающим ранением в сердце мальчик был госпитализирован, но медикам не удалось его спасти, ребенок скончался.
Последнее от Мадина
- Сергей Меликов провел собрание на важные для региона темы
- Комплекс значимых для развития республики тем обсудили под руководством Сергея Меликова
- «Игра в кальмара» стала самым популярным проектом за всю историю Netflix
- Paramount Pictures представили трейлер пятой части фильма «Крик»
- Первая российская миссия к Венере должна быть запущена 11 ноября 2029 года