ЗАМАНА - Суд задержал на 2 месяца подростка, который ударил ножом одноклассника в Махачкале

Суд задержал на 2 месяца подростка, который ударил ножом одноклассника в Махачкале

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13 октября, 2021. Среда 09:32
Суд задержал на 2 месяца подростка, который ударил ножом одноклассника в Махачкале

Кировский районный суд Махачкалы постановил, что подросток, который смертельно ранил своего одноклассника, будет находиться под стражей до 11 декабря текущего года, информирует пресс-служба МВД.

Суд задержал на 2 месяца подростка, который ударил ножом одноклассника в Махачкале
Общество

Стоит напомнить, что 11 октября, драка двух школьников привела к смерти одного из них: 16-летний подросток ранил ножом своего 15-летнего одноклассника.  С проникающим ранением в сердце мальчик был госпитализирован, но медикам не удалось его спасти, ребенок скончался.

По этому инциденту начато уголовное дело по части 1 статьи 105 УК России «убийство».

 

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