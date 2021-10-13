Суд задержал на 2 месяца подростка, который ударил ножом одноклассника в Махачкале

Кировский районный суд Махачкалы постановил, что подросток, который смертельно ранил своего одноклассника, будет находиться под стражей до 11 декабря текущего года, информирует пресс-служба МВД.

Стоит напомнить, что 11 октября, драка двух школьников привела к смерти одного из них: 16-летний подросток ранил ножом своего 15-летнего одноклассника. С проникающим ранением в сердце мальчик был госпитализирован, но медикам не удалось его спасти, ребенок скончался.



По этому инциденту начато уголовное дело по части 1 статьи 105 УК России «убийство».