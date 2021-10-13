В процессе заседания были обсуждены темы, которые касались деятельности, проводимой по изменению границ 7 подзоны приаэродромной территории аэропорта Махачкала («Уйташ»). Нужно заметить, что указом Федерального агентства воздушного транспорта от 23 апреля прошлого года установлена приаэродромная территория аэропорта Махачкалы, в том числе определена 7 подзона, в периметре которой введены ограничения по постройке и использованию зданий и сооружений общего назначения. Подробнее можно прочитать тут.