В процессе заседания были обсуждены темы, которые касались деятельности, проводимой по изменению границ 7 подзоны приаэродромной территории аэропорта Махачкала («Уйташ»). Нужно заметить, что указом Федерального агентства воздушного транспорта от 23 апреля прошлого года установлена приаэродромная территория аэропорта Махачкалы, в том числе определена 7 подзона, в периметре которой введены ограничения по постройке и использованию зданий и сооружений общего назначения. Подробнее можно прочитать тут.
Седьмая подзона приаэродромной территории аэропорта «Уйташ» уменьшится
- Автор Мадина
- 13 октября, 2021. Среда 01:03
Собрание об уменьшении границ приаэродромной территории аэропорта «Махачкала» («Уйташ») и выделенных на ней подзон прошло вчера, 12 октября, под руководством премьер-министра Дагестана Абдулпатаха Амирханова.
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