Омарова сообщила, что в регионе есть прекрасные женщины, которые развивают туризм в республике благодаря своей уникальной точке зрения. Для примера она привела Эльнару Шахвалиеву, генерального директора туристического агентства ООО "Хазар-Тур", которое обращает внимание на важные, но часто не попадающие в поле зрения операторов вещи, например, новые маршруты и внутренний туризм для студентов и учеников школ.
Уникальный троллейбусный маршрут для туристов разработан в Махачкале
- Автор Мадина
- 12 октября, 2021. Вторник 17:00
Троллейбусный туристический маршрут под названием "Махачкала - город на берегу Каспия" организован в республике, рассказала заместитель главы министерства по делам молодежи РД Патимат Омарова.
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