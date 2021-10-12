ЗАМАНА - Уникальный троллейбусный маршрут для туристов разработан в Махачкале

Уникальный троллейбусный маршрут для туристов разработан в Махачкале

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12 октября, 2021. Вторник 17:00
Уникальный троллейбусный маршрут для туристов разработан в Махачкале

Троллейбусный туристический маршрут под названием "Махачкала - город на берегу Каспия" организован в республике, рассказала заместитель главы министерства по делам молодежи РД Патимат Омарова.

Уникальный троллейбусный маршрут для туристов разработан в Махачкале
Общество

Омарова сообщила, что в регионе есть прекрасные женщины, которые развивают туризм в республике благодаря своей уникальной точке зрения. Для примера она привела Эльнару Шахвалиеву, генерального директора туристического агентства ООО "Хазар-Тур", которое обращает внимание на важные, но часто не попадающие в поле зрения операторов вещи, например, новые маршруты и внутренний туризм для студентов и учеников школ.

 

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