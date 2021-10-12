ЗАМАНА - В Махачкале найдено подземное сооружение XVIII века

В Махачкале найдено подземное сооружение XVIII века

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12 октября, 2021. Вторник 16:38
В Махачкале найдено подземное сооружение XVIII века

В процессе строительства многоквартирного дома, сегодня, 12 октября, в Махачкале нашли древнее подземное сооружение, информирует пресс-служба Агентства по охране культурного наследия Дагестана.

В Махачкале найдено подземное сооружение XVIII века
Общество

Представили Дагнаследия прибыли на место для исследования найденного строения с привлечением ученых из Института истории, археологии и этнографии ДФИЦ РАН. «По полученным сведениям, подземное сооружение датируется XVIII–XIX вв. На месте найдены кусочки посуды из поливной керамики. В борту котлована обнаружен каменный водовод. Для чего использовалось это сооружение пока неизвестно», – рассказал сотрудник ДФИЦ РАН Мурад Сайпудинов.

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