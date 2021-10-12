В процессе строительства многоквартирного дома, сегодня, 12 октября, в Махачкале нашли древнее подземное сооружение, информирует пресс-служба Агентства по охране культурного наследия Дагестана.

Представили Дагнаследия прибыли на место для исследования найденного строения с привлечением ученых из Института истории, археологии и этнографии ДФИЦ РАН. «По полученным сведениям, подземное сооружение датируется XVIII–XIX вв. На месте найдены кусочки посуды из поливной керамики. В борту котлована обнаружен каменный водовод. Для чего использовалось это сооружение пока неизвестно», – рассказал сотрудник ДФИЦ РАН Мурад Сайпудинов.