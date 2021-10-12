"Система здравоохранения пребывает в полной готовности и для лечения людей с коронавирусом. Увеличено число мест в больницах, в том числе оснащенных оборудованием для снабжения воздухом и вентиляции легких", — заявил Мишустин на собрании президиума Координационного совета при Правительстве России по борьбе с эпидемией коронавируса.
Мишустин: от коронавируса привилась треть россиян
- Автор Мадина
- 12 октября, 2021. Вторник 14:23
Система здравоохранения в РФ готова для лечения людей с подтвержденным коронавирусом, увеличено количество мест в больницах, заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин, информирует РИА Новости.
Премьер отметил, что по-прежнему самым лучшим способом защиты своего здоровья от заражения является вакцинация.
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