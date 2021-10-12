Система здравоохранения в РФ готова для лечения людей с подтвержденным коронавирусом, увеличено количество мест в больницах, заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин, информирует РИА Новости.

Система здравоохранения в РФ готова для лечения людей с подтвержденным коронавирусом, увеличено количество мест в больницах, заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин, информирует РИА Новости.

"Система здравоохранения пребывает в полной готовности и для лечения людей с коронавирусом. Увеличено число мест в больницах, в том числе оснащенных оборудованием для снабжения воздухом и вентиляции легких", — заявил Мишустин на собрании президиума Координационного совета при Правительстве России по борьбе с эпидемией коронавируса.