ЗАМАНА - Мишустин: от коронавируса привилась треть россиян

Мишустин: от коронавируса привилась треть россиян

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12 октября, 2021. Вторник 14:23
Мишустин: от коронавируса привилась треть россиян
Система здравоохранения в РФ готова для лечения людей с подтвержденным коронавирусом, увеличено количество мест в больницах, заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин, информирует РИА Новости.
Мишустин: от коронавируса привилась треть россиян
Общество

"Система здравоохранения пребывает в полной готовности и для лечения людей с коронавирусом. Увеличено число мест в больницах, в том числе оснащенных оборудованием для снабжения воздухом и вентиляции легких", — заявил Мишустин на собрании президиума Координационного совета при Правительстве России по борьбе с эпидемией коронавируса.

Премьер отметил, что по-прежнему самым лучшим способом защиты своего здоровья от заражения является вакцинация.

 

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