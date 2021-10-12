Мэрия Махачкалы выделила более 770 тысяч рублей на обустройство детской площадки после вмешательства ОНФ

Автор Мадина

Руководство Махачкалы направило 772,5 тысячи рублей из бюджета на обустройство мягкого покрытия на детской площадке во дворе многоэтажного дома на проспекте Акушинского после заявления активистов Общероссийского народного фронта в регионе, информирует ОНФ по республике.