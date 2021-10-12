С жалобой на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным обратилась семья Макашариповых. В июле прошлого года девочка 4-х лет упала с горки и получила закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга тяжелой степени и перелом костей свода и основания черепа, хотя площадка была обустроена в 2018 году по федеральному проекту.
Мэрия Махачкалы выделила более 770 тысяч рублей на обустройство детской площадки после вмешательства ОНФ
- Автор Мадина
- 12 октября, 2021. Вторник 13:38
Руководство Махачкалы направило 772,5 тысячи рублей из бюджета на обустройство мягкого покрытия на детской площадке во дворе многоэтажного дома на проспекте Акушинского после заявления активистов Общероссийского народного фронта в регионе, информирует ОНФ по республике.
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