ЗАМАНА - Мэрия Махачкалы выделила более 770 тысяч рублей на обустройство детской площадки после вмешательства ОНФ

Мэрия Махачкалы выделила более 770 тысяч рублей на обустройство детской площадки после вмешательства ОНФ

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12 октября, 2021. Вторник 13:38
Мэрия Махачкалы выделила более 770 тысяч рублей на обустройство детской площадки после вмешательства ОНФ

Руководство Махачкалы направило 772,5 тысячи рублей из бюджета на обустройство мягкого покрытия на детской площадке во дворе многоэтажного дома на проспекте Акушинского после заявления активистов Общероссийского народного фронта в регионе, информирует ОНФ по республике.

Мэрия Махачкалы выделила более 770 тысяч рублей на обустройство детской площадки после вмешательства ОНФ
Общество

С жалобой на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным обратилась семья Макашариповых. В июле прошлого года девочка 4-х лет упала с горки и получила закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга тяжелой степени и перелом костей свода и основания черепа, хотя площадка была обустроена в 2018 году по федеральному проекту.

 

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