Компания Mail.Ru сменит название

Руководитель Mail.Ru Group Борис Добродеев сообщил в онлайн-трансляции социальной сети, что группа компаний поменяет название и теперь будет работать под брендом VK.

В процессе ребрендинга будет изменено также несколько сервисов Mail.Ru. Как считает Добродеев, VK — «узнаваемый и самый перспективный бренд», о котором в курсе 100% россиян, а 67% заходят на сайт социальной сети ежедневно. Добродеев уточнил, что среди основных плюсов бренда VK — множество пользователей, популярность среди молодого поколения и универсальность.