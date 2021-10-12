В процессе ребрендинга будет изменено также несколько сервисов Mail.Ru. Как считает Добродеев, VK — «узнаваемый и самый перспективный бренд», о котором в курсе 100% россиян, а 67% заходят на сайт социальной сети ежедневно. Добродеев уточнил, что среди основных плюсов бренда VK — множество пользователей, популярность среди молодого поколения и универсальность.
Компания Mail.Ru сменит название
- Автор Мадина
- 12 октября, 2021. Вторник 13:08
Руководитель Mail.Ru Group Борис Добродеев сообщил в онлайн-трансляции социальной сети, что группа компаний поменяет название и теперь будет работать под брендом VK.
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