ЗАМАНА - Компания Mail.Ru сменит название

Компания Mail.Ru сменит название

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12 октября, 2021. Вторник 13:08
Компания Mail.Ru сменит название

Руководитель Mail.Ru Group Борис Добродеев сообщил в онлайн-трансляции социальной сети, что группа компаний поменяет название и теперь будет работать под брендом VK.

Компания Mail.Ru сменит название
Общество

В процессе ребрендинга будет изменено также несколько сервисов Mail.Ru. Как считает Добродеев, VK — «узнаваемый и самый перспективный бренд», о котором в курсе 100% россиян, а 67% заходят на сайт социальной сети ежедневно. Добродеев уточнил, что среди основных плюсов бренда VK — множество пользователей, популярность среди молодого поколения и универсальность.

 

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