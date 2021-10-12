ЗАМАНА - Жириновский назвал число заболевших COVID-19 депутатов новой Госдумы

Жириновский назвал число заболевших COVID-19 депутатов новой Госдумы

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12 октября, 2021. Вторник 11:23
Жириновский назвал число заболевших COVID-19 депутатов новой Госдумы

Глава ЛДПР Владимир Жириновский рассказал, что 11 депутатов Государственной Думы нового созыва пребывают в госпитале с подтвержденным коронавирусом. Об этом он сообщил в беседе с ТАСС.

Жириновский назвал число заболевших COVID-19 депутатов новой Госдумы
Общество

Как заявил Жириновский, 5 депутатов с коронавирусом умерли. Комментируя диагноз заразившихся коронавирусом парламентариев, Жириновский заметил, что «они стали депутатами, но они уже в больнице». Руководитель ЛДПР высказался, что по всему миру нужна «тотальная дезинфекция». Люди не следуют правилам защиты, поэтому так много смертей от коронавируса.

 

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