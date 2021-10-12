ЗАМАНА - Конгресс детских и подростковых общественных объединений «Интер-защита» прошел в Махачкале

Конгресс детских и подростковых общественных объединений «Интер-защита» прошел в Махачкале

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12 октября, 2021. Вторник 10:24
Конгресс детских и подростковых общественных объединений «Интер-защита» прошел в Махачкале

Конгресс детских и подростковых общественных объединений «Интер-защита» был проведен вчера, 11 октября, на базе Республиканского молодежного центра Министерства по делам молодежи Дагестана. В нем приняли участие ученики из школ Махачкалы, Каспийска и других ближайших районов.

Конгресс детских и подростковых общественных объединений «Интер-защита» прошел в Махачкале
Общество

Открыл конгресс своим обращением глава министерства по делам молодежи региона Камил Саидов. Он поприветствовал участников мероприятия и выразил надежду, что ученики вынесут из конгресса много полезной информации. Далее участникам мероприятия рассказали о том, как сделать безопаснее свое пребывание в интернете. Подробнее можно прочитать тут.

 

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