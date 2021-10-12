ЗАМАНА - Новая обувная фабрика откроется в Дагестане

Новая обувная фабрика откроется в Дагестане

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12 октября, 2021. Вторник 09:26
Новая обувная фабрика откроется в Дагестане

Сегодня, 12 октября, в Махачкале откроет свои двери новая обувная фабрика.

Новая обувная фабрика откроется в Дагестане
Общество

Оборудование для создания обуви в количестве 100 штук находится на новых производственных площадках.  Фабрика позволит набрать сотрудников на 100 мест, а производство обуви способно достигать до 500-600 тысяч пар в год.

 

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