Оборудование для создания обуви в количестве 100 штук находится на новых производственных площадках. Фабрика позволит набрать сотрудников на 100 мест, а производство обуви способно достигать до 500-600 тысяч пар в год.
Новая обувная фабрика откроется в Дагестане
- Автор Мадина
- 12 октября, 2021. Вторник 09:26
Сегодня, 12 октября, в Махачкале откроет свои двери новая обувная фабрика.
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