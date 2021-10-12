Новая обувная фабрика откроется в Дагестане

Сегодня, 12 октября, в Махачкале откроет свои двери новая обувная фабрика.

Оборудование для создания обуви в количестве 100 штук находится на новых производственных площадках. Фабрика позволит набрать сотрудников на 100 мест, а производство обуви способно достигать до 500-600 тысяч пар в год.