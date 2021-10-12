В Дагестане заменили 50 км водопроводных и 21 км тепловых сетей

Собрание о подготовке к будущему осенне-зимнему периоду прошло вчера, 11 октября, под руководством премьер-министра региона Абдулпатаха Амирханова, информирует РИА "Дагестан".

Амирханов заметил, что главные процессы по подготовке к зимнему сезону уже почти завершены, на данный момент нужно выявить «слабые точки» в муниципалитетах, дабы в оперативные сроки принять меры.

Было заявлено, что в муниципальных образованиях региона выполнены работы по текущему ремонту примерно 10,4 миллионов квадратных метров жилищного фонда, подготовке 460 котельных и 20 центральных тепловых пунктов. На собрании отметили, что получение паспортов о готовности муниципальными образованиями запланировано провести до 15 октября.