На заседании было замечено, что обновление системы пройдет в 2022-2024 годы по линии программы «Развитие СКФО». На эти цели запланировано выделить 360 миллионов рублей.
В Дагестанских Огнях за 360 млн рублей реконструируют систему водоотведения
- Автор Мадина
- 12 октября, 2021. Вторник 08:20
В Дагестанских Огнях полностью обновят систему водоотведения. Этому вопросу было посвящено собрание, которое провел премьер-министр Дагестана Абдулпатах Амирханов.
На заседании было замечено, что обновление системы пройдет в 2022-2024 годы по линии программы «Развитие СКФО». На эти цели запланировано выделить 360 миллионов рублей.