ЗАМАНА - В Дагестанских Огнях за 360 млн рублей реконструируют систему водоотведения

В Дагестанских Огнях за 360 млн рублей реконструируют систему водоотведения

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12 октября, 2021. Вторник 08:20
В Дагестанских Огнях за 360 млн рублей реконструируют систему водоотведения

В Дагестанских Огнях полностью обновят систему водоотведения. Этому вопросу было посвящено собрание, которое провел премьер-министр Дагестана Абдулпатах Амирханов.

В Дагестанских Огнях за 360 млн рублей реконструируют систему водоотведения
Общество

На заседании было замечено, что обновление системы пройдет в 2022-2024 годы по линии программы «Развитие СКФО». На эти цели запланировано выделить 360 миллионов рублей.

 

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