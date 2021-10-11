ЗАМАНА - Пресс-служба Главы Дагестана прокомментировала трагический случай в махачкалинской школе

Пресс-служба Главы Дагестана прокомментировала трагический случай в махачкалинской школе

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11 октября, 2021. Понедельник 14:32
Пресс-служба Главы Дагестана прокомментировала трагический случай в махачкалинской школе

«В школе №51 города Махачкалы случилась трагедия – драка между одноклассниками, которая привела к смерти ребенка. Врио руководителя Дагестана Сергею Меликову оперативно доложено о случившемся. Глава Дагестана выразил искренние соболезнования семье и близким погибшего подростка», пишет РИА "Дагестан".

Пресс-служба Главы Дагестана прокомментировала трагический случай в махачкалинской школе
Общество

«По данному инциденту начато уголовное дело. Глава Дагестана находится на связи с МВД, должно быть проведено эффективное расследование. По поручению лидера республики Министерством образования и науки Дагестана также создана комиссия для проведения проверки и выявления всех фактов и причин трагедии. Правительству региона и профильному ведомству поручено задание о подготовке проекта для повышения уровня безопасности в учебных заведениях», – сообщается в тексте, который был опубликован на официальном сайте Главы Дагестана.

 

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