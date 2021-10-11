Минздрав Дагестана заявил об ухудшении ситуации с заболеваемостью коронавирусом

За прошедшую неделю в стационары региона с пневмонией, которая была вызвана коронавирусом, госпитализировано 997 человек, что на 17 человек больше, чем за предыдущую неделю (когда в больницу попало 980 человек). 2 недели подряд число госпитализированных больше числа выписанных из госпиталей пациентов.