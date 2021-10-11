ЗАМАНА - Минздрав Дагестана заявил об ухудшении ситуации с заболеваемостью коронавирусом

Минздрав Дагестана заявил об ухудшении ситуации с заболеваемостью коронавирусом

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11 октября, 2021. Понедельник 13:19
Минздрав Дагестана заявил об ухудшении ситуации с заболеваемостью коронавирусом

Министерство здравоохранения РД сообщает о росте случаев коронавируса в регионе, информирует пресс-служба ведомства.

Минздрав Дагестана заявил об ухудшении ситуации с заболеваемостью коронавирусом
Общество

За прошедшую неделю в стационары региона с пневмонией, которая была вызвана коронавирусом, госпитализировано 997 человек, что на 17 человек больше, чем за предыдущую неделю (когда в больницу попало 980 человек). 2 недели подряд число госпитализированных больше числа выписанных из госпиталей пациентов.

 

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