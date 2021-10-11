ЗАМАНА - В Акушинском районе обустраивают объездную дорогу

В Акушинском районе обустраивают объездную дорогу

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11 октября, 2021. Понедельник 12:47
В Акушинском районе обустраивают объездную дорогу

Для организации движения по временной схеме Акушинское ДЭП обустраивает объездную дорогу.

В Акушинском районе обустраивают объездную дорогу
Общество

Как сообщает минтранс региона, задействовано 5 единиц техники.

Напомним, ранее в Акушинском районе произошел сход оползня верхового откоса на дороге республиканского значения Цудахар – Акуша.

 

 

 

 

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