Как сообщает минтранс региона, задействовано 5 единиц техники.
Напомним, ранее в Акушинском районе произошел сход оползня верхового откоса на дороге республиканского значения Цудахар – Акуша.
Для организации движения по временной схеме Акушинское ДЭП обустраивает объездную дорогу.
Как сообщает минтранс региона, задействовано 5 единиц техники.
Напомним, ранее в Акушинском районе произошел сход оползня верхового откоса на дороге республиканского значения Цудахар – Акуша.
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