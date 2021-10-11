Победитель конкурса Абдулвагаб Гаджихалатов поблагодарил организаторов розыгрыша за приз.
Руководитель района Махмуд Амиралиев, поздравляя Гаджихалатова, пожелал здоровья и поблагодарил его за осознанное отношение к своему благосостоянию.
Дагестанец сделал вакцину от коронавируса и выиграл машину «Лада Гранта», участвуя в розыгрыше призов среди привитых жителей района, информирует РИА "Новости".
Победитель конкурса Абдулвагаб Гаджихалатов поблагодарил организаторов розыгрыша за приз.
Руководитель района Махмуд Амиралиев, поздравляя Гаджихалатова, пожелал здоровья и поблагодарил его за осознанное отношение к своему благосостоянию.
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