ЗАМАНА - Привитый от COVID-19 житель Карабудахкентского района выиграл автомобиль

Привитый от COVID-19 житель Карабудахкентского района выиграл автомобиль

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11 октября, 2021. Понедельник 11:53
Привитый от COVID-19 житель Карабудахкентского района выиграл автомобиль

Дагестанец сделал вакцину от коронавируса и выиграл машину «Лада Гранта», участвуя в розыгрыше призов среди привитых жителей района, информирует РИА "Новости".

Привитый от COVID-19 житель Карабудахкентского района выиграл автомобиль
Общество

Победитель конкурса Абдулвагаб Гаджихалатов поблагодарил организаторов розыгрыша за приз.

Руководитель района Махмуд Амиралиев, поздравляя Гаджихалатова, пожелал здоровья и поблагодарил его за осознанное отношение к своему благосостоянию.

 

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