ЗАМАНА - Вышел тизер 13-го сезона «Доктора Кто»

Вышел тизер 13-го сезона «Доктора Кто»

Автор
11 октября, 2021. Понедельник 11:38
Вышел тизер 13-го сезона «Доктора Кто»

В сети опубликовали тизер 13-го сезона сериала «Доктор Кто». Новый сезон стартует 31 октября.

В шоу снимались актеры Джон Бишоп, Джейкоб Андерсон, Джоди Уиттакер и другие. «Доктор Кто» — научно-фантастическое шоу. Первый сезон сериала вышел аж в 1963 году. Основа сюжета — путешествия Доктора по всей вселенной, которые он совершает с помощью космического корабля "ТАРДИС".

 

Прочитано 35 раз

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top