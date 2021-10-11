Вышел тизер 13-го сезона «Доктора Кто»

В шоу снимались актеры Джон Бишоп, Джейкоб Андерсон, Джоди Уиттакер и другие. «Доктор Кто» — научно-фантастическое шоу. Первый сезон сериала вышел аж в 1963 году. Основа сюжета — путешествия Доктора по всей вселенной, которые он совершает с помощью космического корабля "ТАРДИС".