В шоу снимались актеры Джон Бишоп, Джейкоб Андерсон, Джоди Уиттакер и другие. «Доктор Кто» — научно-фантастическое шоу. Первый сезон сериала вышел аж в 1963 году. Основа сюжета — путешествия Доктора по всей вселенной, которые он совершает с помощью космического корабля "ТАРДИС".
Вышел тизер 13-го сезона «Доктора Кто»
- Автор Мадина
- 11 октября, 2021. Понедельник 11:38
В сети опубликовали тизер 13-го сезона сериала «Доктор Кто». Новый сезон стартует 31 октября.
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