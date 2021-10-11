ЗАМАНА - Шесть студентов ДГТУ прошли в полуфинал Всероссийского конкурса «Россия – страна возможностей»

Шесть студентов ДГТУ прошли в полуфинал Всероссийского конкурса «Россия – страна возможностей»

Автор
11 октября, 2021. Понедельник 11:13
Шесть студентов ДГТУ прошли в полуфинал Всероссийского конкурса «Россия – страна возможностей»

Завершился 2-й этап Всероссийского конкурса «Твой ход» президентской платформы «Россия – страна возможностей», информирует пресс-служба ДГТУ.

Шесть студентов ДГТУ прошли в полуфинал Всероссийского конкурса «Россия – страна возможностей»
Общество

«По итогам рейтинга участников в полуфиналы попали 10 тысяч человек.  Полуфинал студенческого конкурса будет идти в Севастополе и соберет 1600 студентов из всех субъектов Северного кавказа», – уточняется в сообщении. В финал Всероссийского конкурса «Твой ход», который пройдет в ноябре текущего года в Сочи, попадет 1000 лучших студентов. 200 победителей получат призы в размере 1 миллиона рублей – на обучение, запуск своего бизнеса или покупку квартиры. Из них 50 топ-победителей получат дополнительные призы в размере 2,5 миллиона рублей, которые можно будет использовать для развития факультета или университета.

 

Прочитано 64 раз

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top