«По итогам рейтинга участников в полуфиналы попали 10 тысяч человек. Полуфинал студенческого конкурса будет идти в Севастополе и соберет 1600 студентов из всех субъектов Северного кавказа», – уточняется в сообщении. В финал Всероссийского конкурса «Твой ход», который пройдет в ноябре текущего года в Сочи, попадет 1000 лучших студентов. 200 победителей получат призы в размере 1 миллиона рублей – на обучение, запуск своего бизнеса или покупку квартиры. Из них 50 топ-победителей получат дополнительные призы в размере 2,5 миллиона рублей, которые можно будет использовать для развития факультета или университета.
Шесть студентов ДГТУ прошли в полуфинал Всероссийского конкурса «Россия – страна возможностей»
- Автор Мадина
- 11 октября, 2021. Понедельник 11:13
Завершился 2-й этап Всероссийского конкурса «Твой ход» президентской платформы «Россия – страна возможностей», информирует пресс-служба ДГТУ.
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