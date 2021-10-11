Шесть студентов ДГТУ прошли в полуфинал Всероссийского конкурса «Россия – страна возможностей»

«По итогам рейтинга участников в полуфиналы попали 10 тысяч человек. Полуфинал студенческого конкурса будет идти в Севастополе и соберет 1600 студентов из всех субъектов Северного кавказа», – уточняется в сообщении. В финал Всероссийского конкурса «Твой ход», который пройдет в ноябре текущего года в Сочи, попадет 1000 лучших студентов. 200 победителей получат призы в размере 1 миллиона рублей – на обучение, запуск своего бизнеса или покупку квартиры. Из них 50 топ-победителей получат дополнительные призы в размере 2,5 миллиона рублей, которые можно будет использовать для развития факультета или университета.