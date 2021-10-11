Новая 100-рублёвая купюра появится в России в конце 2022 года

При этом он отметил, что в большом количестве обновленная купюра попадёт в обращение только под конец 2022 года. Она будет постепенно внедряться, так как банкам необходимо время для настройки ее под банкоматы. Алексеев уточнил, что эскиз новой банкноты уже принят. На лицевой стороне купюры будут изображены Красная площадь, «Зарядье», Шуховская башня и главный корпус МГУ.