При этом он отметил, что в большом количестве обновленная купюра попадёт в обращение только под конец 2022 года. Она будет постепенно внедряться, так как банкам необходимо время для настройки ее под банкоматы. Алексеев уточнил, что эскиз новой банкноты уже принят. На лицевой стороне купюры будут изображены Красная площадь, «Зарядье», Шуховская башня и главный корпус МГУ.
Новая 100-рублёвая купюра появится в России в конце 2022 года
- Автор Мадина
- 11 октября, 2021. Понедельник 09:08
Новую 100-рублёвую банкноту запустят в обращение в России в конце следующего года. Об этом рассказал заместитель председателя Центробанка России Михаил Алексеев.
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