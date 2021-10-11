Роспотребнадзор: Коронавирусом в среднем болеют 11 дней

Доктор уточнила, что у некоторых людей период болезни может продолжаться всего 1-2 дней до 21-28 и больше. После 2 недель болезнь связана с появившимися осложнениями. Как заметила Руженцева, признаки осложнений могут сохраняться и три месяца, и полгода, а иногда даже дольше.