ЗАМАНА - Роспотребнадзор: Коронавирусом в среднем болеют 11 дней

Роспотребнадзор: Коронавирусом в среднем болеют 11 дней

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11 октября, 2021. Понедельник 08:20
Роспотребнадзор: Коронавирусом в среднем болеют 11 дней

Заболевание коронавирусом в среднем проходит 11 дней. Об этом сообщила доктор медицинских наук Татьяна Руженцова, информирует "RG.Ru".

Роспотребнадзор: Коронавирусом в среднем болеют 11 дней
Общество

Доктор уточнила, что у некоторых людей период болезни может продолжаться всего 1-2 дней до 21-28 и больше. После 2 недель болезнь связана с появившимися осложнениями. Как заметила Руженцева, признаки осложнений могут сохраняться и три месяца, и полгода, а иногда даже дольше.

 

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