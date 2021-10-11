ЗАМАНА - В Японии на 3D-принтере распечатали кусок деликатесной говядины

В Японии на 3D-принтере распечатали кусок деликатесной говядины

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11 октября, 2021. Понедельник 00:05
В Японии на 3D-принтере распечатали кусок деликатесной говядины

Работники Осакского университета в Японии напечатали говяжий стейк на 3D-принтере, информирует "Planet today".

В Японии на 3D-принтере распечатали кусок деликатесной говядины
Общество

Принтер распечатал все компоненты стейка: мышечные волокна, жировую ткань и кровеносные сосуды. Исследователи заявляют, что с такой технологией получится уменьшить выбросы углекислого газа в атмосферу планеты при разведении КРС.

 

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