Принтер распечатал все компоненты стейка: мышечные волокна, жировую ткань и кровеносные сосуды. Исследователи заявляют, что с такой технологией получится уменьшить выбросы углекислого газа в атмосферу планеты при разведении КРС.
В Японии на 3D-принтере распечатали кусок деликатесной говядины
- Автор Мадина
- 11 октября, 2021. Понедельник 00:05
Работники Осакского университета в Японии напечатали говяжий стейк на 3D-принтере, информирует "Planet today".
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