Программа направлена на вывод нуждающейся категории жителей из состояния бедности. Поучаствовав в проекте, малоимущие семьи или малоимущие одиноко проживающие люди, получат возможность улучшить свое денежное состояние. На 7 октября заключен 4 841 контракт. Подробнее можно прочитать тут.
Минтруд Дагестана заключил с жителями республики около 5 тысяч социальных контрактов для улучшения своего благосостояния
- Автор Мадина
- 10 октября, 2021. Воскресенье 23:22
В 52 ведомствах соцзащиты жителей Дагестана идет активная деятельность по консультации граждан, которые собираются участвовать в программе «Социальный контракт».
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