Минтруд Дагестана заключил с жителями республики около 5 тысяч социальных контрактов для улучшения своего благосостояния

Автор Мадина

В 52 ведомствах соцзащиты жителей Дагестана идет активная деятельность по консультации граждан, которые собираются участвовать в программе «Социальный контракт».