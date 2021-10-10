ЗАМАНА - Минтруд Дагестана заключил с жителями республики около 5 тысяч социальных контрактов для улучшения своего благосостояния

Минтруд Дагестана заключил с жителями республики около 5 тысяч социальных контрактов для улучшения своего благосостояния

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10 октября, 2021. Воскресенье 23:22
Минтруд Дагестана заключил с жителями республики около 5 тысяч социальных контрактов для улучшения своего благосостояния

В 52 ведомствах соцзащиты жителей Дагестана идет активная деятельность по консультации граждан, которые собираются участвовать в программе «Социальный контракт».

Минтруд Дагестана заключил с жителями республики около 5 тысяч социальных контрактов для улучшения своего благосостояния
Общество

Программа направлена на вывод нуждающейся категории жителей из состояния бедности. Поучаствовав в проекте, малоимущие семьи или малоимущие одиноко проживающие люди, получат возможность улучшить свое денежное состояние. На 7 октября заключен 4 841 контракт. Подробнее можно прочитать тут.

 

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