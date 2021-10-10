ЗАМАНА - В Дагестане планируется обеспечить жилыми помещениями 488 детей-сирот

В Дагестане планируется обеспечить жилыми помещениями 488 детей-сирот

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10 октября, 2021. Воскресенье 00:02
В Дагестане планируется обеспечить жилыми помещениями 488 детей-сирот
Вчера, 8 октября, под руководством заместителя премьер-министра Дагестана Мурада Казиева прошло собрание на тему обеспечения жильём детей-сирот и детей, которые остались без попечения семьи.
В Дагестане планируется обеспечить жилыми помещениями 488 детей-сирот
Общество

В совещании участвовали врио главы министерства образования и науки Дагестана Яхья Бучаев, врио председателя Комитета по государственным закупкам региона Джафар Гаджибеков, руководителя администраций муниципальных образований в режиме онлайн. Как заметил Мурад Казиев, в текущем году на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот из регионального бюджета выделены денежные средства в размере 450 миллионов рублей, из федерального бюджета в виде субсидий – 138,9 млн рублей.

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