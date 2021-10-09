В прошлые годы оно составляло от 14 до 50 процентов, что не позволяло Министерству здравоохранения региона полноценно исполнять полномочия по льготному лекарственному обеспечению жителей.
В 2022 году будет существенно увеличено финансирование на льготное лекарственное обеспечение граждан
- Автор Мадина
- 09 октября, 2021. Суббота 23:45
Лидер РД Сергей Меликов принял решение о выделении в следующем году финансирования из регионального бюджета на льготное лекарственное обеспечение жителей, способного покрыть потребность населения в полном объеме.
Министерство здравоохранения Дагестана каждый год заранее проводит работу по организации проведения аукционных процедур для приобретения лекарственных препаратов на будущий год, дабы нуждающиеся в постоянном лечении с начала следующего года могли своевременно получить нужные лекарства.
Подробнее можно прочитать тут.
Последнее от Мадина
- Более 47 млн рублей планируется выделить для разработки ПСД на рекультивацию несанкционированных свалок в Дагестане
- Более 47 млн рублей планируется выделить для разработки ПСД на рекультивацию несанкционированных свалок в Дагестане
- В Дагестане планируется обеспечить жилыми помещениями 488 детей-сирот
- В Дагестане планируется обеспечить жилыми помещениями 488 детей-сирот
- Программу повышения надежности электроснабжения разрабатывают для Махачкалы