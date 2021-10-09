ЗАМАНА - В 2022 году будет существенно увеличено финансирование на льготное лекарственное обеспечение граждан

В 2022 году будет существенно увеличено финансирование на льготное лекарственное обеспечение граждан

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09 октября, 2021. Суббота 23:45
В 2022 году будет существенно увеличено финансирование на льготное лекарственное обеспечение граждан

Лидер РД Сергей Меликов принял решение о выделении в следующем году финансирования из регионального бюджета на льготное лекарственное обеспечение жителей, способного покрыть потребность населения в полном объеме.

В 2022 году будет существенно увеличено финансирование на льготное лекарственное обеспечение граждан
Общество

В прошлые годы оно составляло от 14 до 50 процентов, что не позволяло Министерству здравоохранения региона полноценно исполнять полномочия по льготному лекарственному обеспечению жителей.

Министерство здравоохранения Дагестана каждый год заранее проводит работу по организации проведения аукционных процедур для приобретения лекарственных препаратов на будущий год, дабы нуждающиеся в постоянном лечении с начала следующего года могли своевременно получить нужные лекарства.

Подробнее можно прочитать тут.

 

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