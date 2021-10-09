В 2022 году будет существенно увеличено финансирование на льготное лекарственное обеспечение граждан

Лидер РД Сергей Меликов принял решение о выделении в следующем году финансирования из регионального бюджета на льготное лекарственное обеспечение жителей, способного покрыть потребность населения в полном объеме.

В прошлые годы оно составляло от 14 до 50 процентов, что не позволяло Министерству здравоохранения региона полноценно исполнять полномочия по льготному лекарственному обеспечению жителей.